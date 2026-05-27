Housing sociale, paesaggio e qualità urbana al centro del confronto tra Regione Campania e Federazione degli Ordini PPC

Nel pomeriggio di ieri, 26 maggio 2026, si è svolto un importante incontro istituzionale tra la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania e il Presidente della Regione Campania, On. Roberto Fico, alla presenza del Consigliere regionale Maurizio Petracca. A rappresentare la Federazione erano i Presidenti architetti Emilio Franco, (Benevento), Lorenzo Capobianco (Napoli), Vincenzo De Maio (Avellino) ed Emmanuel Ruggiero (Salerno). L’incontro, svoltosi in un clima cordiale, costruttivo e fortemente propositivo, ha rappresentato un primo significativo momento di confronto istituzionale finalizzato a rafforzare il dialogo e la sinergia tra la Regione Campania e la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania, nell’ottica di una collaborazione stabile sui grandi temi che interessano il territorio, le città e le comunità.

Nel corso del confronto sono stati affrontati temi strategici per il futuro della Campania e per la qualità dello sviluppo urbano e territoriale, a partire dall’housing sociale, considerato non soltanto come risposta al bisogno abitativo, ma anche come occasione per ripensare modelli di rigenerazione urbana, inclusione sociale e qualità dell’abitare.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla tutela del paesaggio e del patrimonio territoriale, riconosciuti come elementi identitari e risorse fondamentali per uno sviluppo sostenibile e consapevole della regione. In tale contesto, la Federazione ha ribadito il ruolo centrale dell’architettura quale strumento di equilibrio tra innovazione, trasformazione urbana e salvaguardia dei valori storici, ambientali e culturali dei territori campani.

Tra i temi affrontati anche il supporto tecnico alle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni e professionisti, valorizzando le competenze tecniche degli architetti nei processi di pianificazione, progettazione e attuazione degli interventi pubblici.

Particolare rilievo è stato inoltre attribuito alla qualità dell’architettura e alla promozione dei concorsi di progettazione quali strumenti fondamentali per garantire trasparenza, merito e qualità nelle trasformazioni urbane e nella realizzazione delle opere pubbliche. La Federazione ha evidenziato come investire sulla qualità progettuale significhi investire sul futuro delle città, sulla sostenibilità e sul benessere delle comunità. Nel corso dell’incontro è emersa una comune volontà di costruire un percorso condiviso e continuativo, capace di aprire nuove prospettive di collaborazione istituzionale tra la Regione Campania e il sistema ordinistico degli architetti campani.

La Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania ha sottolineato il lavoro costante che sta portando avanti sul territorio regionale, orientato alla costruzione di una rete di confronto permanente sui temi dell’architettura, del paesaggio, della rigenerazione urbana, della qualità dello spazio pubblico e del supporto ai territori e alle amministrazioni locali.

L’incontro odierno rappresenta un primo importante passo verso una visione condivisa che riconosca il valore dell’architettura e delle professioni tecniche come elemento strategico per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della Campania.