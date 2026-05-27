Scomparsa di Giuseppe Gargani, il cordoglio di Gambardella e Gallo: “Perdiamo un uomo di straordinario spessore umano e giuridico”

Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Gargani, uomo di grande valore umano e giurista di straordinario spessore, che ha rappresentato un punto di riferimento per l’Irpinia e per l’Italia intera. La sua lunga esperienza e la sua autorevolezza hanno lasciato un segno importante nella vita politica e istituzionale del Paese.

Abbiamo avuto l’onore di condividere con lui, di recente, la battaglia referendaria sulla separazione delle carriere, vivendo un confronto che resterà per noi motivo di grande stima e gratitudine.

Alla sua famiglia e alla sua comunità politica rivolgiamo le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di dolore.