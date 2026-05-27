Sperone si prepara alla “Silent Party”: musica, cuffie e divertimento al Centro Polivalente

Conto alla rovescia per la “Silent Party” organizzata dal Forum dei Giovani di Sperone, in programma sabato 30 maggio 2026 a partire dalle ore 21 presso il Centro Polivalente “F. Sodano” di via dei Funari.

Una serata all’insegna della musica, dell’energia e del divertimento che promette di coinvolgere giovani e famiglie in una formula originale e sempre più apprezzata: la silent disco. I partecipanti balleranno indossando cuffie wireless attraverso le quali sarà possibile scegliere tra tre diversi canali musicali e altrettanti generi.

Ad animare la serata saranno i dj Francesco Miele, Luca De Negri e Bart De Canditiis, pronti a far ballare il pubblico fino a tarda notte con selezioni musicali differenti e simultanee.

L’iniziativa, promossa dal Forum dei Giovani di Sperone in collaborazione con Silent Play Disco, punta a creare un momento di aggregazione e socialità per il territorio, con un format innovativo capace di unire musica e rispetto degli spazi urbani grazie all’assenza di diffusione sonora tradizionale.

Gli organizzatori ricordano che i biglietti sono ancora disponibili e potranno essere acquistati sia in prevendita che direttamente la sera dell’evento.

Per partecipare sarà necessario presentare un documento d’identità valido, richiesto come cauzione per il ritiro delle cuffie wireless, che saranno restituite al termine della serata.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato sera a Sperone, dove il Centro Polivalente si trasformerà in una grande pista da ballo “silenziosa”, pronta ad accendere il divertimento con tre canali, tre generi musicali e un’unica grande voglia di stare insieme.