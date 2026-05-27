Ariano Irpino, congratulazioni della Destra Grottese al nuovo sindaco Mario Ferrante

Messaggio della Destra Grottese dopo le elezioni amministrative. Riferimenti anche al quadro politico provinciale.

La “Destra Grottese”, guidata dal presidente Gennaro Blasi, ha espresso le proprie congratulazioni al dott. Mario Ferrante, eletto sindaco di Ariano Irpino. In una nota, il movimento politico ha formulato auguri di buon lavoro al nuovo primo cittadino e ai due consiglieri comunali eletti espressione di Fratelli d’Italia. Nel testo viene richiamato anche il risultato delle elezioni amministrative nell’area irpina, con particolare attenzione agli equilibri politici emersi nel territorio provinciale. Un passaggio è dedicato infine alla città di Avellino, dove si evidenzia il recente cambio alla guida dell’amministrazione comunale. Il voto amministrativo, secondo le valutazioni espresse nel documento, delinea un nuovo quadro politico locale in fase di consolidamento.