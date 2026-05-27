Baiano, si chiude il progetto “Passi e Spassi”: protagonisti 156 studenti tra musica, arte e valorizzazione del territorio

Si concluderà venerdì 29 maggio 2026, con inizio alle ore 10 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano, il progetto “Sentieri d’Irpinia – Passi e Spassi per una Nuova Comunità Educante”, iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 3, dedicato agli interventi socio-educativi per contrastare la povertà educativa nel Mezzogiorno.

Il progetto, con capofila Exarco scs Onlus, ha coinvolto numerosi partner del territorio: Nuova Dimensione APS, Info Irpinia APS, Euroformazione s.r.l., l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G. Parini” e il Parco Regionale del Partenio.

Sono stati 156 gli studenti, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, protagonisti del percorso formativo che ha avuto come obiettivo la promozione del territorio attraverso attività educative, culturali e creative. Nel corso della manifestazione finale i ragazzi riceveranno un attestato con certificazione ufficiale delle competenze acquisite.

Durante la mattinata sarà inoltre proiettato il catalogo multimediale realizzato dagli studenti, frutto del lavoro svolto nel corso del progetto, dedicato alla valorizzazione delle risorse territoriali e culturali dell’Irpinia.

Il programma prevede anche una esibizione canora degli alunni dell’Istituto Comprensivo e un coinvolgente Holi Color Fest con musica e performance artistiche ibride. Momento simbolico della giornata sarà la realizzazione di una grande tela collettiva sulla quale i ragazzi dipingeranno emozioni, esperienze e riflessioni maturate durante il percorso.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un’esperienza che ha messo al centro i giovani, la partecipazione e la costruzione di una nuova comunità educante capace di valorizzare il territorio attraverso creatività, inclusione e collaborazione.