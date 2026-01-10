Monteforte Irpino, al via la svolta sull’illuminazione pubblica: impianti messi in sicurezza dopo anni di degrado

Amministrazione comunale di Monteforte Irpino al lavoro a pieno ritmo sulla manutenzione della pubblica Illuminazione effettuata sul territorio. Sarà a breve realizzato un dossier, così da illustrare ai cittadini in modo dettagliato lo stato dell’arte. «Abbiamo ereditato – spiega il sindaco Fabio Siricio – un impianto di pubblica illuminazione abbandonato, obsoleto, pericoloso perché mai realmente manutenuto: pali con lampadine fuori produzione, quadri elettrici non a norma ed in disuso, pozzetti distrutti, allagati o scoperti, armadietti forzati, chiusi con semplice filo di ferro che consentirebbe a chiunque di aprirli, cavi e impianti deteriorati dal tempo e dall’incuria. Una situazione – aggiunge il primo cittadino – che non solo compromette il servizio, ma che mette a rischio la sicurezza delle persone».

A solo un mese dall’insediamento e per la prima volta nella storia del Comune di Monteforte, è stato stipulato un contratto di manutenzione straordinaria per riportare ordine, sicurezza e funzionalità ad un impianto che era stato lasciato al degrado. Ieri mattina si è svolta a Palazzo Loffredo una riunione operativa tra il sindaco, l’assessore alla Pubblica Illuminazione, Massimo Vitale, l’assessore al Patrimonio, Elisabetta Iannaccone e la ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione straordinaria. Successivamente ci sono stati dei sopralluoghi sul territorio.

Saranno realizzati lavori di riparazione ma non solo. Si tratta di una svolta strutturale vera e propria, con controlli sistematici, pianificazione degli interventi, ripristino dei quadri, dei pozzetti e degli armadietti, sistemazione delle linee quadro per quadro eliminando tutte le criticità. «Monteforte merita strade illuminate, sicure e moderne – conclude il sindaco -. E dopo, trent’anni di immobilismo, questa amministrazione ha deciso di mettere mano davvero ai problemi, senza più voltarsi dall’altra parte».