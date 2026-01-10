Cava de’ Tirreni, anteprima di Castel di Carta – Premio Vincenzo Russo 2026.

Martedì 13 gennaio 2026, alle ore 17:45, il Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni (piazza E. Abbro) ospiterà l’anteprima di “Castel di Carta – Premio Vincenzo Russo 2026”, evento culturale dedicato alla promozione della narrativa e poesia contemporanea e alla valorizzazione della scrittura e della lettura.

L’incontro, organizzato dall’Associazione Nessuno e Centomila, inserito nel programma natalizio “La Luce e il Sogno” del Comune di Cava de’Tirreni nell’ambito della rassegna “Un libro (quasi) al giorno”, prevede la presentazione della giuria tecnica di questa seconda edizione e delle opere vincitrici delle sezioni Narrativa Edita e Narrativa Inedita 2025.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo Servalli e del Prof. Armando Lamberti, Consigliere delegato alla Cultura. Seguiranno gli interventi di Paola de Simone, Presidente dell’Associazione Nessuno e Centomila, e di Paola La Valle, consulente editoriale e scrittrice.

Protagonisti dell’incontro saranno gli autori Fabio Fantone, con il romanzo “Sulla mia strada”, e Mario Onofri, autore de “La foto di classe”, opere vincitrici che verranno raccontate e approfondite nel corso della presentazione.

L’evento sarà introdotto e condotto da Franco Bruno Vitolo, coordinatore della rassegna “Un libro (quasi) al giorno”, e sarà arricchito dall’accompagnamento musicale della violinista Giovanna Trapanese.

Nel corso della serata sarà inoltre ricordato che è ancora possibile partecipare al Premio Vincenzo Russo 2026: la scadenza per l’invio delle opere è fissata al prossimo 30 gennaio. Il concorso è aperto alle seguenti categorie: Narrativa, Gialli, Letteratura per Ragazzi, Fantasy, editi e inediti e Poesia, quest’anno ispirata alla celeberrima canzone “I’ te vurria vasà”.

Bando e regolamento disponibile sul sito web www.casteldicarta.com

e-mail: [email protected]