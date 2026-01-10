Radici e Futuro si presenta: conferenza stampa al PD di Avellino

Avellino – La lista Radici e Futuro entra ufficialmente nel vivo del congresso provinciale del Partito Democratico di Avellino. È stata convocata per lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 10.30, una conferenza stampa presso la sede provinciale del PD in via Tagliamento, durante la quale saranno illustrate le linee politiche e programmatiche che il gruppo intende portare al centro del dibattito congressuale.

L’incontro rappresenterà il primo momento pubblico di confronto con iscritti, dirigenti e organi di informazione, e servirà a chiarire le motivazioni che hanno portato alla nascita della lista, oltre a delinearne identità, obiettivi e visione strategica per il futuro del partito in Irpinia.

Al centro dell’intervento dei promotori di Radici e Futuro ci sarà il ruolo del Partito Democratico sul territorio provinciale, in una fase considerata cruciale per il rilancio dell’azione politica e organizzativa. Particolare attenzione sarà riservata alle sfide politiche e sociali che attendono Avellino e l’intera comunità irpina, con un focus su sviluppo locale, servizi, coesione sociale e partecipazione democratica.

Secondo quanto anticipato dagli organizzatori, la lista intende proporsi come un’area capace di coniugare radicamento territoriale e prospettiva riformista, puntando su un partito più aperto, presente nei comuni e vicino ai bisogni reali dei cittadini. La conferenza stampa sarà anche l’occasione per ribadire l’importanza del congresso come momento di confronto vero e di costruzione collettiva di una nuova fase politica per il PD irpino.

L’appuntamento di lunedì segna dunque l’avvio ufficiale della campagna congressuale di Radici e Futuro, chiamata a misurarsi con una fase delicata per il centrosinistra provinciale, tra riorganizzazione interna e nuove sfide amministrative e sociali.