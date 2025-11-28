Monteforte, De Sapio incalza la Giunta: “Mantenere le promesse, destinare le indennità agli eventi natalizi”

Rosa De Sapio: “Manteniamo gli impegni presi: le indennità degli assessori siano destinate alle iniziative natalizie per la comunità di Monteforte Irpino”

La consigliera comunale Rosa De Sapio esprime il proprio auspicio affinché la Giunta comunale dia seguito a quanto annunciato in campagna elettorale riguardo alla rinuncia delle indennità da parte dei neo assessori. Una scelta che, secondo De Sapio, rappresenterebbe un gesto concreto di vicinanza e responsabilità nei confronti della comunità.

«Credo fermamente – dichiara De Sapio – che mantenere le promesse fatte ai cittadini sia un dovere morale oltre che politico. La rinuncia alle indennità da parte degli assessori, così come più volte affermato durante la campagna elettorale, permetterebbe di destinare importanti risorse all’organizzazione delle iniziative natalizie, un momento di condivisione e identità per tutta Monteforte Irpino».

La consigliera sottolinea come il Natale rappresenti per la comunità un periodo fondamentale, capace di generare socialità, inclusione e un ritorno positivo per tutto il territorio: «L’amministrazione ha ora l’opportunità di trasformare un impegno preso con i cittadini in un atto concreto a favore della collettività. Mi auguro che questa scelta venga confermata e resa operativa nel più breve tempo possibile».

La de Sapio conclude auspicando una vera collaborazione per il Natale aprendo ad una reale collaborazione aperta a tutti e non semplice propaganda!

Altrimenti annuncia le iniziative del terzo settore saranno autonome rispetto all’ indirizzo della maggioranza.