Lauro, nuove telecamere nel cimitero comunale: il Comune rafforza la sicurezza

Il Comune di Lauro investe sulla sicurezza e sulla tutela dei luoghi simbolo della comunità. In questi giorni sono state installate nuove telecamere di videosorveglianza all’interno del Cimitero Comunale, un intervento pensato per prevenire atti vandalici e garantire maggiore tranquillità ai cittadini che quotidianamente lo frequentano.

“Il cimitero è uno spazio di memoria e rispetto” – spiega il Sindaco Rossano Sergio Boglione – “per questo abbiamo ritenuto necessario dotarlo di strumenti più efficaci per proteggerlo da episodi incivili. Si tratta di un passo importante per la tutela del bene pubblico e per la serenità dei visitatori”.

Sulla stessa linea il Vicesindaco e responsabile della Polizia Municipale, Giuseppe Graziano:

“La sicurezza dei cittadini e la protezione dei luoghi identitari del nostro territorio sono priorità assolute. Continueremo a investire per rendere Lauro sempre più protetta e accogliente”.

Il nuovo sistema prevede l’installazione di telecamere ad alta definizione posizionate nei punti strategici del cimitero e collegate direttamente alla centrale operativa comunale.

Tutti i dispositivi sono stati installati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (GDPR), con protocolli che regolano l’accesso e la conservazione delle immagini, consultabili esclusivamente da personale autorizzato.

L’intervento rientra in un progetto più ampio di potenziamento della sicurezza urbana, che comprende l’ammodernamento degli impianti esistenti, l’estensione della videosorveglianza nelle aree pubbliche più frequentate e la valorizzazione del patrimonio comunale.

Un impegno concreto dell’amministrazione per un territorio più sicuro e rispettato.