Mucca in “libera uscita” a Sperone: passeggia tra le strade del paese, intervento dei Carabinieri

Momenti insoliti questa mattina a Sperone, dove una mucca è stata avvistata mentre percorreva in totale tranquillità le vie del centro. L’animale, probabilmente uscito da qualche recinto o fattoria della zona, ha attraversato diverse strade del paese fino a raggiungere la Nazionale delle Puglie, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti.

La presenza del bovino sulla principale arteria di collegamento ha fatto scattare l’allarme: oltre al rischio per la sicurezza dell’animale, si temeva un possibile pericolo per la circolazione e per eventuali incidenti.

A intervenire prontamente sono stati i Carabinieri della Stazione di Avella, che dopo aver individuato la mucca sono riusciti a scortarla in sicurezza, allontanandola dalla zona trafficata. L’animale è stato infine condotto in un’area protetta, evitando conseguenze per automobilisti e passanti.

La singolare scena, immortalata anche da alcuni cittadini, ha suscitato curiosità ma anche preoccupazione tra i residenti. Ora resta da chiarire da dove l’animale sia riuscito ad allontanarsi e come sia arrivato nel centro abitato.

Grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine, l’episodio si è concluso senza danni, trasformandosi in una curiosa parentesi di cronaca locale che ha animato la mattinata a Sperone.