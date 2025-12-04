MONDADORI STORE: APRE IN CAMPANIA UNA NUOVA LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE

Venerdì 5 dicembre Mondadori Store, la più estesa rete di librerie in Italia, inaugurerà in Campania un nuovo punto vendita Mondadori Bookstore | MA all’interno del Centro Commerciale Jambo1 di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta.

Con questa nuova apertura Mondadori Store potenzia ulteriormente il proprio network di librerie in gestione diretta. L’operazione avviene a seguito del perfezionamento, con decorrenza dallo scorso 1 dicembre, dell’acquisizione da parte di Mondadori Retail del 51% di MA Retail, titolare di dieci store a insegna Mondadori Bookstore | MA, ai quali si aggiunge ora un nuovo presidio in Campania.

«Con l’ingresso delle librerie Mondadori Bookstore | MA nel perimetro di Mondadori Store, rafforziamo e diversifichiamo il nostro network abbinando a un format che arricchisce la nostra presenza sul mercato una proposta innovativa e complementare. L’apertura della libreria nel Centro Commerciale JAMBO1 rappresenta il primo passo di questa nuova fase, in cui il concept MA entra a far parte della nostra rete mantenendo la propria identità distintiva. È un modello contemporaneo, sostenibile e molto apprezzato dalle lettrici e dai lettori che oggi diventa parte integrante del nostro percorso di crescita, contribuendo a rendere la nostra presenza sul territorio ancora più capillare, ricca e diversificata», ha dichiarato Mauro Magrì, Direttore Vendite e Sviluppo Librerie dirette di Mondadori Retail.

«L’acquisizione delle librerie MA da parte di Mondadori Retail nella nuova MA Retail segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo per il concept MA, che ora può contare sulla solidità e sulla visione di un grande gruppo. Vedere una libreria MA aprire al Centro Commerciale JAMBO1 all’interno di questa nuova struttura societaria è motivo di grande orgoglio: significa portare avanti il DNA del MA – sostenibilità, contemporaneità e attenzione al lettore – all’interno di un network più ampio che ne valorizza appieno le potenzialità. Siamo felici di contribuire a questo percorso condiviso, che ci permette di far crescere questo innovativo format preservandone l’unicità», dichiara Antonio Serpe, AD di MA Retail.

Le librerie Mondadori Bookstore | MA si ispirano al concetto filosofico e di matrice nipponica del MA: uno spazio indefinito tra il cielo e la terra dove l’uomo può svuotare la mente e nutrire l’anima. In linea con questi principi, la libreria diventa un luogo dedicato a se stessi, dove potersi liberare della frenesia della vita quotidiana e focalizzarsi sul benessere della mente, rappresentando un modo del tutto nuovo di fare e diffondere cultura.

Il format si caratterizza per un’impronta green ed eco-friendly: dai materiali utilizzati per la realizzazione – pioppo marino, ferro riciclato e idropitture sostenibili – al design stesso – mobili alti e curvi che ricordano tronchi, bonsai e sansevierie -, che vanno a personalizzare la superficie di 240 metri quadrati. Ai lettori sono dedicati anche un reading hub e un forum, pronto a ospitare eventi, presentazioni e firmacopie. Infine, vi è uno spazio adibito a galleria fotografica per mostre ed esposizioni.

Il nuovo Mondadori Bookstore | MA del Centro Commerciale Jambo1 di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta offre ai lettori una scelta tra circa 16.000 volumi, dai grandi classici ai best seller, tra narrativa, saggistica, gialli e tanto altro, con aree riservate ai lettori più piccoli dotate di libri interattivi, giochi didattici e fiabe illustrate, il nuovo corner rivolto a chi ama l’universo romance, spazi dedicati a manga e fumetti, che strizzano l’occhio alla Generazione Z, e un’ampia selezione di prodotti di cartoleria.