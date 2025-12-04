Solofra, nella galleria celebrata la messa in onore di Santa Barbara: cittadini in attesa della fine dei lavori

Si è svolta questa mattina, all’interno della galleria di Solofra, una messa dedicata a Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, dei minatori e dei lavoratori che operano in contesti a rischio. Un momento di raccoglimento molto sentito, organizzato per invocare protezione e, simbolicamente, per chiedere che si possa giungere quanto prima alla conclusione dei lavori che da mesi interessano la struttura.

L’iniziativa, partecipata da cittadini e lavoratori, si è trasformata in un momento di comunità, durante il quale non è mancato un accorato auspicio: che gli interventi possano finalmente arrivare al termine, restituendo piena fruibilità a un’arteria fondamentale per la viabilità della zona.

La celebrazione si è tenuta direttamente all’interno della galleria, sottolineando la particolarità e l’importanza del luogo.

Foto: Solofra Radio City