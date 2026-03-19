Meteo Irpinia, tempo variabile: possibili piovaschi nelle aree interne

Irpinia – Permane un quadro di instabilità sul territorio, influenzato da una circolazione di aria fredda che anche nella giornata odierna ha determinato condizioni meteorologiche variabili.

Secondo il bollettino aggiornato, tra venerdì 20 e sabato 21 marzo è atteso un graduale ritorno a condizioni di variabilità, con alternanza tra nuvolosità e schiarite.

Per la giornata di venerdì 20 marzo, si prevedono cieli irregolarmente nuvolosi, con possibilità di locali piovaschi, soprattutto nelle zone dell’Alta Irpinia. I fenomeni, se presenti, saranno generalmente deboli e intermittenti.

Le temperature sono attese in lieve aumento nei valori massimi, mentre i venti si disporranno dai quadranti settentrionali, con intensità in genere moderata e possibili locali rinforzi.

La situazione resterà in evoluzione anche nelle ore successive, con condizioni che si manterranno variabili su gran parte del territorio.