Meteo Irpinia, atteso un cambiamento: domani nubi in aumento e possibili piogge serali

Sull’Irpinia si aprirà una giornata inizialmente caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, ma nel corso delle ore sono previste variazioni delle condizioni atmosferiche.
Per domani, venerdì 7 novembre 2025, infatti, dopo una mattinata stabile e luminosa, si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.
Secondo le elaborazioni previsionali, durante la serata non si esclude la possibilità di precipitazioni sparse, distribuite in modo irregolare sul territorio. I fenomeni, qualora si manifestassero, saranno di debole o moderata intensità.
Le temperature registreranno una lieve variazione:
•Minime in leggero aumento, con valori più miti rispetto ai giorni precedenti;
•Massime in lieve calo, per effetto della maggiore nuvolosità.
I venti risulteranno deboli o quasi assenti nelle prime ore della giornata, con andamento a regime di brezza. In serata tenderanno a disporsi dai quadranti nord-orientali.
La situazione meteo sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti in caso di variazioni.