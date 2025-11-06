Grande partecipazione alla presentazione della lista “Scegliamo-Monteforte”

Si è svolta con grande partecipazione di pubblico la presentazione ufficiale della lista “Scegliamo-Monteforte” , che sosterrà la candidatura a sindaco di Paolo De Falco alle prossime elezioni comunali di Monteforte Irpino.

Durante l’incontro, tutti i componenti della lista hanno avuto modo di presentarsi ai cittadini, illustrando le proprie idee e le proposte concrete per il rilancio e il miglioramento del paese. È emersa una squadra compatta, motivata e pronta a lavorare con impegno e trasparenza per una Monteforte più vivibile, moderna e solidale.

Tra gli interventi più significativi, quello di Rosa De Sapio, che ha annunciato una delle prime iniziative che la futura amministrazione intende mettere in campo: l’istituzione di una nuova Pro Loco nel quartiere di Alvanella. L’associazione avrà il compito di valorizzare il territorio e di promuovere attività culturali, sociali e turistiche specifiche per quella zona, avvicinando ancora di più le istituzioni ai cittadini.

A chiudere la presentazione è stato il candidato sindaco Paolo De Falco, che ha illustrato il programma amministrativo della lista “Scegliamo-Monteforte”, fondato su interventi per la vivibilità urbana, il decoro, l’urbanizzazione, la sicurezza, la valorizzazione del patrimonio locale e la partecipazione attiva dei cittadini. E la capacità di attrarre investimenti privati.

“Monteforte merita una nuova stagione di ascolto e concretezza – ha dichiarato De Falco –. Siamo una squadra che non promette sogni, ma propone soluzioni reali e realizzabili. Il nostro obiettivo è costruire insieme un paese più accogliente, ordinato e attento ai bisogni di tutti.”