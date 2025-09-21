San Gennaro Vesuviano, grande successo per la “Pedalata Ecologica San Gennarese”: sport, famiglie e solidarietà protagonisti

Una domenica all’insegna dello sport, della salute e della socialità: ieri mattina le strade di San Gennaro Vesuviano si sono colorate di biciclette e sorrisi grazie alla Pedalata Ecologica San Gennarese, evento gratuito che ha richiamato centinaia di cittadini, famiglie e bambini.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione The Riders ASD guidata da Domenico La Marca, ha visto una forte sinergia tra istituzioni e mondo associativo. Al fianco del Comune di San Gennaro Vesuviano, con il sindaco Antonio Russo, erano presenti il vicesindaco Carmine Tuccillo e la consigliera comunale Giusi Ascolese, da sempre vicina alle realtà locali e in questa occasione protagonista attiva, partecipando come corritrice.

Il raduno si è svolto in piazza Margherita alle ore 8:00, con partenza alle 9:00. I partecipanti hanno attraversato un percorso che ha toccato via Poggiomarino, via Cozzolino, via Musiello, via Pozzopagnoti, via Ottaviano, via Cicella, via Napoli, via Cappella, fino a via Giugliani, dove al quinto chilometro è stato allestito un punto ristoro presso le Cantine Castaldo Tuccillo. La pedalata è poi proseguita per via Campioni, via Piano e via Ferrovia, con arrivo nuovamente in piazza Margherita.

Non solo sport, ma anche intrattenimento e convivialità: la scuola privata Mary Poppins, con le titolari Anna e Maria Giovanna Gini, ha regalato mascotte e momenti di animazione per i più piccoli, trasformando la pedalata in una vera festa cittadina. La Cantina Tuccillo ha invece offerto una merenda sana e genuina a tutti i corridori.

Fondamentale il contributo delle associazioni locali: Un mondo magico, con presidente Mariagrazia Cava, ha curato il coordinamento generale; la Protezione Civile, guidata da Angelo Scudieri, ha garantito la sicurezza stradale in collaborazione con il Comando dei Vigili; la Misericordia ha supportato l’organizzazione logistica; il Comitato Fiera, con la presidente Antonella Carbone, ha legato l’evento al programma della 412ª Fiera di San Gennaro; la Pro Loco, presieduta da Alfonso Castaldo, ha curato la parte promozionale.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori e dei partecipanti: la Pedalata Ecologica si conferma un evento capace di unire sport, tradizione, promozione del territorio e valori di solidarietà. Una manifestazione pensata soprattutto per le famiglie, che ancora una volta hanno reso “magico” il cuore della comunità sangennarese.