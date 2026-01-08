Mercogliano, colpo di fortuna da un milione di euro: maxi vincita con un Gratta e Vinci

Un inizio d’anno che difficilmente verrà dimenticato a Mercogliano, dove un fortunato giocatore ha centrato una vincita da un milione di euro grazie a un biglietto Gratta e Vinci. L’identità del vincitore resta avvolta nel riserbo, ma la notizia ha già acceso l’entusiasmo in tutta la comunità.

Secondo quanto emerso, il premio è stato regolarmente incassato presso gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la validità del biglietto vincente. Il tagliando sarebbe stato acquistato in una storica tabaccheria di via Sant’Angelo, punto di riferimento per molti residenti della zona.

Il biglietto che ha cambiato la vita del vincitore appartiene alla serie dei “Vip”, una delle tipologie di Gratta e Vinci che offre premi particolarmente elevati. Con una semplice giocata da 25 euro, il cliente ha avuto la fortuna di scoprire il premio massimo previsto dal gioco.

La notizia si è rapidamente diffusa tra i cittadini, che ora guardano con curiosità e un pizzico di speranza alla tabaccheria “baciata dalla fortuna”. Non è la prima volta che in Irpinia si registrano vincite importanti, ma un premio di questa entità resta comunque un evento raro.

In molti si chiedono chi possa essere il nuovo milionario: un residente, un lavoratore di passaggio o magari un turista? Per il momento, l’unica certezza è che, da qualche parte, c’è qualcuno che ha iniziato l’anno con una notizia capace di cambiare la vita.