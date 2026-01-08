Quadrelle e Avella celebrano i 100 anni di Lucia Napolitano

QUADRELLE – Un secolo di vita, di ricordi e di esperienze: le Amministrazioni comunali di Quadrelle e Avella hanno rivolto i loro più sentiti auguri alla signora Lucia Napolitano, che ha raggiunto il traguardo dei cento anni. La centenaria, ospite della casa di riposo Villa San Nicola di Quadrelle, è stata festeggiata nel giorno del suo compleanno come simbolo di una comunità che riconosce e valorizza la memoria e le storie delle proprie persone.

Un anniversario raro e carico di significato, che va oltre il dato anagrafico e diventa occasione per rendere omaggio a una vita lunga e intensa, attraversata da cambiamenti storici, affetti e valori tramandati nel tempo. I cento anni della signora Napolitano rappresentano un patrimonio umano che appartiene non solo alla sua famiglia, ma all’intero territorio.

Nel messaggio congiunto, i sindaci Simone Rozza, primo cittadino di Quadrelle, e Vincenzo Biancardi, sindaco di Avella, hanno espresso affetto e stima, sottolineando l’importanza di questo traguardo come esempio di longevità e testimonianza di saggezza.

Una giornata di festa che unisce due comunità nel segno del rispetto per gli anziani e della riconoscenza verso chi, con la propria vita, ha contribuito a costruire la storia locale.