Giornata ecologica: meno polemiche, più responsabilità

Mugnano del Cardinale , nota dell’Amministrazione comunale: “Giornata ecologica, risposta alle polemiche”
Cari concittadini,
leggiamo tante parole in questi giorni, ma forse è il caso di riportare tutto su un piano più concreto.
Anche stavolta si prova a trasformare una giornata positiva in polemica politica. Ma la giornata ecologica non è una “beffa”: è una risposta immediata a un problema che purtroppo conosciamo bene, cioè l’inciviltà di chi sporca il nostro territorio.
• Spazzini a chiamata?
No. Sono cittadini che tengono davvero a Mugnano. Chi partecipa lo fa volontariamente, con senso civico. E sinceramente, criticare chi si rimbocca le maniche non è proprio il massimo.
Ringraziamo piuttosto per l’impegno tutti i dipendenti comunali, i ragazzi del servizio civile e i ragazzi del progetto G.O.L e tutti i cittadini che volontariamente hanno preso parte alla giornata di oggi.
• Controlli e prevenzione
È facile scrivere “servono controlli” sui social. Nella realtà servono personale, mezzi e risorse, che nei piccoli comuni non sono infiniti. Questo non significa che non si faccia nulla, ma raccontarla come se non esistesse alcun controllo è semplicemente sbagliato.
• Il costo dei rifiuti
Sì, smaltire costa. Ma qual è l’alternativa? Lasciare tutto lì per non pagare?
Noi preferiamo intervenire subito e sistemare, piuttosto che fare finta di niente.
• “Otto anni di nulla”
Parole forti, ma poco aderenti alla realtà.
Chi amministra sa bene cosa significa portare avanti servizi e gestire problemi ogni giorno. Ridurre tutto a “zero” è più propaganda che altro.
Vi aspettiamo in consiglio per proposte concrete e non vetrine vuote.
In fondo la scelta è semplice:
c’è chi sporca, chi parla e chi agisce.
Noi continuiamo a stare dalla parte di chi agisce, senza troppe chiacchiere.