Atripalda, contrabbando di sigarette: arrestato pluripregiudicato, sequestrati 22 kg di “bionde”

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di origine napoletane e sottoposto a sequestro circa 22 Kg. di sigarette di contrabbando di varie marche. L’operazione di servizio è stata condotta dalle Fiamme Gialle del Nucleo Mobile del Gruppo Avellino che, nel corso delle attività di servizio per il controllo economico del territorio e a contrasto dei traffici illeciti, hanno intercettato e sottoposto a controllo in Atripalda (AV), nei pressi dell’area destinata ad ospitare il mercato settimanale, un soggetto in possesso di diversi pacchetti di sigarette di varie marche, occultate in buste di cellophane, privi del contrassegno del Monopolio di Stato. Il soggetto veniva immediatamente accompagnato presso gli uffici del Reparto, ove a seguito degli accertamenti esperiti risultava essere gravato da numerosi precedenti specifici. All’esito delle attività, il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza di reato ed associato alla locale Casa Circondariale e le sigarette, pari a 1.090 pacchetti, per un peso complessivo di circa 22 Kg., sono state sottoposte a sequestro penale, in relazione all’art. 84, comma 1 “Contrabbando di Tabacchi lavorati”, del Decreto Legislativo n. 141 del 2024. L’attività della Guardia di Finanza in materia di lotta al contrabbando di t.l.e. è volta a disarticolare le organizzazioni criminali e ad impedire il commercio delle sigarette c.d. “cheap white” o “illicit white”, che non possono essere vendute in Italia o all’interno dell’Unione europea in quanto non conformi ai parametri previsti dalla normativa unionale, essendo potenzialmente dannose per la salute dei consumatori.