Mugnano del Cardinale, polemica sulla giornata ecologica: “Non basta ripulire, servono controlli e prevenzione”

A Mugnano del Cardinale torna la polemica sulla gestione del territorio dopo le festività. A sollevarla è il gruppo consiliare Mugnano del Cardinale Libera, che interviene duramente dopo le condizioni in cui sono state lasciate alcune aree del paese – in particolare Litto, San Pietro e Campo di Spina – al termine delle celebrazioni di Pasquetta.

“Uno spettacolo triste che fa male al cuore e al nostro territorio”, si legge nella nota diffusa dal gruppo, che critica la risposta dell’Amministrazione comunale, basata sull’organizzazione di una nuova giornata ecologica.

Secondo l’opposizione, si tratterebbe di una soluzione ormai ripetitiva e non risolutiva. “Non si può continuare a chiedere ai cittadini di intervenire dopo che il danno è stato fatto – sottolineano – senza mettere in campo azioni concrete di prevenzione, come controlli mirati e una maggiore vigilanza nei giorni più critici”.

Nel mirino anche i costi legati allo smaltimento dei rifiuti raccolti durante queste iniziative. Il gruppo evidenzia come le spese per il trasporto e il conferimento in discarica ricadano sulla collettività, con possibili ripercussioni sulla TARI. “Oltre al danno di dover pulire, i cittadini rischiano anche la beffa di pagare di più”, si legge nel documento.

Altro punto critico riguarda l’assenza di controlli efficaci. “Da anni si parla di telecamere e sanzioni, ma i risultati non si vedono”, accusa il gruppo consiliare, che chiede una strategia più strutturata per contrastare l’abbandono dei rifiuti.

Da qui l’appello all’Amministrazione: meno iniziative simboliche e più programmazione. “Non abbiamo bisogno di giornate ecologiche riparatrici – concludono – ma di un’azione amministrativa capace di tutelare il territorio durante tutto l’anno, evitando che l’inciviltà ricada sulle spese dei cittadini”.

Una posizione che riaccende il dibattito sulla gestione ambientale e sul decoro urbano, tema sempre più centrale per la comunità mugnanese.