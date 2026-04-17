AVELLINO. Comune, incarichi di Elevate Qualificazioni: sospensione e nuovo confronto con i sindacati

La procedura per l’affidamento dei nuovi incarichi di Elevate Qualificazioni, all’interno dell’organizzazione del Comune, è stata avviata con la pubblicazione di appositi bandi di selezione, che recepiscono i criteri a suo tempo stabiliti in delegazione trattante e concertati con i sindacati in data 17.02.2025 e 31.03.2025, trasfusi poi nel Disciplinare approvato con delibera del Commissario con i poteri della Giunta n. 17 del 27 agosto 2025.

A seguito di un incontro con una Organizzazione Sindacale, è emerso che i detti criteri non erano stati da tutti condivisi, e, pertanto, si era già stabilito di convocare un incontro a tal riguardo tra le parti coinvolte.

Tale scelta soddisfa anche la successiva richiesta pervenuta da parte della Cisl, che pur avendo condiviso i suddetti criteri, ha richiesto una sospensione per una rivalutazione dell’intera problematica.

È stato, pertanto, incaricato il presidente della delegazione trattante di convocare nuovamente la delegazione sull’argomento, per il giorno giovedì 23 aprile 2026 alle ore 10,00.