Menichini Day, sold out per l’evento del gruppo automotive di Marigliano con il concerto di Sal Da VincI

Sold out per il Menichini Day, l’evento organizzato per celebrare i primi 30 anni di attività del gruppo, fiorente realtà del settore automotive di Marigliano.

Lo staff organizzativo comunica che è stato raggiunto il numero massimo di prenotazioni possibili per l’evento voluto per festeggiare l’importante traguardo e per celebrare la nuova struttura Mercedes-Benz, da poco realizzata in via Vittorio Emanuele 88.

La manifestazione si terrà domani, 20 maggio, a partire dalle ore 20:00, e prevede un ricco programma che vedrà come special guest il cantautore Sal Da Vinci, l’esibizione del duo comico di Made in Sud, Enzo e Sal, e la musica dell’orchestra “I Parenti”, diretta dal maestro Gennaro Carbone. La conduzione della serata sarà affidata a Lucia Frappi che guiderà l’evento fino all’after party con Dj.

L’evento, organizzato con il supporto creativo dell’agenzia di marketing e comunicazione Lefty srl, è stato fortemente voluto dal patron Antonio Menichini, per celebrare i 30 anni di attività di un gruppo del settore automotive che da diverso tempo si è imposto tra i big del mercato, dalla vendita delle auto al noleggio per privati e aziende, dall’assistenza e vendita ricambi fino a diventare Service ufficiale Mercedes-Benz e smart, con l’ASM Service Marigliano.

Sarà, inoltre, l’occasione per conoscere la nuova struttura Mercedes-Benz di Marigliano che al suo interno ha anche l’ASM Lounge Bar, un elegante lounge bar dedicato a chiunque voglia trascorrere momenti all’insegna del relax, sorseggiando un ottimo cocktail realizzato da bartender professionisti, o gustando uno dei buonissimi dolci Sal De Riso, di cui il lounge bar è unico rivenditore in zona.

