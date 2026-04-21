Marzano di Nola rivive la Rivoluzione Partenopea: rievocazione storica dell’eccidio

Domenica 26 Aprile 2026, Marzano di Nola si trasformerà in un teatro a cielo aperto per onorare la memoria dei suoi undici figli caduti durante la Rivoluzione Partenopea. L’evento rievocherà con rigore storico le cruente battaglie che videro la comunità locale opporsi all’avanzata delle truppe francesi. Tra le scene più toccanti, verrà rappresentato l’eroico sacrificio del parroco dell’epoca, don Venanzio della Pietra, ucciso insieme ad altri dieci concittadini in un eccidio che ha segnato profondamente l’identità del borgo. La manifestazione, curata in ogni dettaglio coreografico e documentale, e che vede anche la partecipazione di una delegazione di studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Benedetto Croce”, mira a riscoprire le radici del territorio attraverso l’uso di abiti d’epoca e simulazioni di combattimento. I visitatori potranno immergersi nell’atmosfera del XVIII secolo, comprendendo il valore della resistenza e del coraggio che animò la popolazione marzanese. La cittadinanza è invitata a partecipare a questa giornata di memoria collettiva, dove il passato torna a parlare per educare le nuove generazioni. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della storia e delle tradizioni del nostro territorio.