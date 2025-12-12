Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i risultati dell’estrazione di venerdì 12 dicembre 2025

Sono stati ufficializzati i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 12 dicembre 2025. Di seguito il riepilogo completo delle combinazioni estratte, senza variazioni, insieme ai jackpot e ai numeri maggiormente in ritardo in vista della prossima estrazione.

I numeri vincenti del Lotto – Estrazione del 12 dicembre 2025

• Bari: 70 – 88 – 19 – 24 – 79

• Cagliari: 76 – 66 – 38 – 14 – 29

• Firenze: 84 – 71 – 15 – 87 – 18

• Genova: 57 – 25 – 4 – 45 – 40

• Milano: 78 – 60 – 89 – 19 – 38

• Napoli: 18 – 45 – 63 – 33 – 65

• Palermo: 28 – 76 – 49 – 38 – 10

• Roma: 2 – 40 – 51 – 85 – 63

• Torino: 10 – 75 – 86 – 39 – 36

• Venezia: 40 – 74 – 90 – 32 – 50

• Nazionale: 36 – 18 – 54 – 71 – 1

10eLotto – Numeri estratti il 12 dicembre

I 20 numeri vincenti dell’ultima estrazione del 10eLotto sono:

2 – 10 – 18 – 19 – 25 – 28 – 38 – 40 – 45 – 57 – 60 – 66 – 70 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 84 – 88

• Numero Oro: 70

• Doppio Oro: 70 – 88

• Numeri Extra:

4 – 14 – 15 – 24 – 32 – 33 – 39 – 49 – 51 – 63 – 85 – 86 – 87 – 89 – 90

Superenalotto – Estrazione del 12 dicembre 2025

• Combinazione vincente: 07 – 21 – 35 – 38 – 64 – 80

• Numero Jolly: 29

• Numero Superstar: 87

Jackpot in palio: 90.300.000 euro

Numeri ritardatari del Lotto – Prossima estrazione di sabato 13 dicembre 2025

I ritardatari assoluti:

• Firenze: 42 (133 estrazioni)

• Nazionale: 59 (122)

• Nazionale: 35 (116)

• Bari: 20 (102)

• Bari: 46 (96)

• Venezia: 71 (91)

• Genova: 73 (89)

• Napoli: 58 (86)

• Torino: 88 (85)

• Cagliari: 19 (84)

• Torino: 89 (84)

I tre numeri più in ritardo per ciascuna ruota:

• Bari: 20 (102) – 46 (96) – 56 (61)

• Cagliari: 19 (84) – 72 (80) – 2 (77)

• Firenze: 42 (133) – 65 e 63 (69) – 37 (57)

• Genova: 73 (89) – 52 (75) – 30 (67)

• Milano: 73 (65) – 50 (62) – 36 (60)

• Napoli: 58 (86) – 37 (69) – 3 (50)

• Palermo: 16 (67) – 5 (65) – 36 (57)

• Roma: 6 (70) – 26 (58) – 64 (52)

• Torino: 88 (85) – 89 (84) – 57 (76)

• Venezia: 71 (91) – 12 (60) – 83 (54)

• Nazionale: 59 (122) – 35 (116) – 6 (76)

Numeri ritardatari del Superenalotto

In vista della prossima estrazione, i numeri che mancano da più concorsi sono:

57 (65) – 22 (60) – 34 (54) – 6 (46) – 41 e 11 (45)