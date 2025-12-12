Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i risultati dell’estrazione di venerdì 12 dicembre 2025

Sono stati ufficializzati i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di venerdì 12 dicembre 2025. Di seguito il riepilogo completo delle combinazioni estratte, senza variazioni, insieme ai jackpot e ai numeri maggiormente in ritardo in vista della prossima estrazione.
I numeri vincenti del Lotto – Estrazione del 12 dicembre 2025
• Bari: 70 – 88 – 19 – 24 – 79
• Cagliari: 76 – 66 – 38 – 14 – 29
• Firenze: 84 – 71 – 15 – 87 – 18
• Genova: 57 – 25 – 4 – 45 – 40
• Milano: 78 – 60 – 89 – 19 – 38
• Napoli: 18 – 45 – 63 – 33 – 65
• Palermo: 28 – 76 – 49 – 38 – 10
• Roma: 2 – 40 – 51 – 85 – 63
• Torino: 10 – 75 – 86 – 39 – 36
• Venezia: 40 – 74 – 90 – 32 – 50
• Nazionale: 36 – 18 – 54 – 71 – 1
10eLotto – Numeri estratti il 12 dicembre
I 20 numeri vincenti dell’ultima estrazione del 10eLotto sono:
2 – 10 – 18 – 19 – 25 – 28 – 38 – 40 – 45 – 57 – 60 – 66 – 70 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 84 – 88
• Numero Oro: 70
• Doppio Oro: 70 – 88
• Numeri Extra:
4 – 14 – 15 – 24 – 32 – 33 – 39 – 49 – 51 – 63 – 85 – 86 – 87 – 89 – 90
Superenalotto – Estrazione del 12 dicembre 2025
• Combinazione vincente: 07 – 21 – 35 – 38 – 64 – 80
• Numero Jolly: 29
• Numero Superstar: 87
Jackpot in palio: 90.300.000 euro
Numeri ritardatari del Lotto – Prossima estrazione di sabato 13 dicembre 2025
I ritardatari assoluti:
• Firenze: 42 (133 estrazioni)
• Nazionale: 59 (122)
• Nazionale: 35 (116)
• Bari: 20 (102)
• Bari: 46 (96)
• Venezia: 71 (91)
• Genova: 73 (89)
• Napoli: 58 (86)
• Torino: 88 (85)
• Cagliari: 19 (84)
• Torino: 89 (84)
I tre numeri più in ritardo per ciascuna ruota:
• Bari: 20 (102) – 46 (96) – 56 (61)
• Cagliari: 19 (84) – 72 (80) – 2 (77)
• Firenze: 42 (133) – 65 e 63 (69) – 37 (57)
• Genova: 73 (89) – 52 (75) – 30 (67)
• Milano: 73 (65) – 50 (62) – 36 (60)
• Napoli: 58 (86) – 37 (69) – 3 (50)
• Palermo: 16 (67) – 5 (65) – 36 (57)
• Roma: 6 (70) – 26 (58) – 64 (52)
• Torino: 88 (85) – 89 (84) – 57 (76)
• Venezia: 71 (91) – 12 (60) – 83 (54)
• Nazionale: 59 (122) – 35 (116) – 6 (76)
Numeri ritardatari del Superenalotto
In vista della prossima estrazione, i numeri che mancano da più concorsi sono:
57 (65) – 22 (60) – 34 (54) – 6 (46) – 41 e 11 (45)