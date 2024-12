Marigliano, MammaGiulia FigliaChiara: il 5 gennaio le star del web

Mettono in rete gli spaccati della vita quotidiana di una famiglia normale, che affronta i problemi e che gode dei momenti felici: tutto con naturalezza e soprattutto con serenità. E’ per questo che sono diventate vere e proprie star del web con milioni di follower e di visualizzazioni sui social. MammaGiulia FigliaChiara saranno a Marigliano il 5 gennaio per una iniziativa che farà felici i bambini, le mamme ed i papà.

L’appuntamento è per le 16 a piazza Municipio ed è promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa con il contributo della Città Metropolitana di Napoli. In caso di maltempo l’evento che è completamente gratuito si terrà alla stessa ora presso il vicino PalaNapolitano.

“Siamo sempre attenti ad intercettare i gusti della nostra comunità ed è così che, dopo il successo dello spettacolo di cabaret di domenica sera, abbiamo pensato a MammaGiulia FigliaChiara che propone un format contemporaneo che attraverso la nuova tecnologia veicola i valori dell’amore, del rispetto oltre che la ricetta per affrontare la vita con resilienza”, dice il sindaco Peppe Jossa.