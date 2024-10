Marigliano, inaugurato il playground sport e fitness

Il posto dove poter giocare, dove potersi allenare e dove tenersi in forma: è stato inaugurato questa mattina il primo playground sport e fitness della città di Marigliano. La struttura, la cui realizzazione è stata finanziata con i contributi che il Governo ha stanziato per investimenti in infrastrutture sociali, sorge a corso Vittorio Emanuele III nei pressi dell’ex stazione della Circumvesuviana. Un momento di festa per la comunità al quale hanno collaborato anche le associazioni sportive Promobasket Marigliano 2003, New Cap Marigliano 2018 e M&B Basketball oltre che i trainers Raffaele Iaccarino, Domenico Prato e Giuseppina Sticco. “Una bella giornata per Marigliano e per i nostri concittadini che – ha dichiarato il primo cittadino Peppe Jossa – avranno a disposizione un luogo dove poter fare sport e dove potersi prendere cura del corpo e della mente. Il playground rappresenta un altro punto del percorso che stiamo percorrendo per recuperare l’ex tracciato della Circum ed al quale si aggiungerà anche la realizzazione di una pista ciclabile”.

“Restituiamo alla collettività un bene comune riqualificato: dove c’era abbandono oggi – ha aggiunto Peppe D’Agostino, consigliere comunale delegato al progetto Playground – c’è un’area verde attrezzata per lo sport e la socialità di giovani e famiglie. Ora che il playground è fruibile il nostro compito, come amministratori e come cittadini, sarà quello di prendercene cura: non è vero che ciò che è pubblico non è di nessuno, ma al contrario è di tutti noi”.