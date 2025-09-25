Marigliano, giovane pakistano aggredito ricevuto oggi in municipio. Il sindaco Gaetano Bocchino: “Sostegno umano e istituzionale a vittima di inaudita violenza”

“Come istituzioni e come cittadini dobbiamo assumerci la responsabilità di non girarci mai dall’altra parte di fronte ad ogni gesto di violenza, di ogni tipo di sopraffazione. Dobbiamo difendere sempre la dignità delle persone. Marigliano è una città che crede nella pace, nella libertà, nel rispetto per gli altri, nella solidarietà, nei diritti di ciascuno”: è quanto dichiara il sindaco di Marigliano Gaetano Bocchino, che questa mattina, con l’amministrazione comunale, ha incontrato in municipio il giovane pakistano aggredito lunedì sera con una mazza da baseball e con un pugno in bocca.

“Abbiamo voluto ricevere la giovane vittima dell’aggressione in forma riservata, lontano dai riflettori, per ascoltare la sua testimonianza, esprimergli personalmente la vicinanza dell’amministrazione comunale e assicurargli tutto il sostegno possibile, umano e istituzionale. A nome dell’intera città condanno con fermezza l’accaduto che rappresenta un ulteriore motivazione a percorrere la prioritaria strada della tutela della sicurezza della comunità con tutto ciò che un’amministrazione ha il potere di fare in tema di controllo, repressione e soprattutto di prevenzione.

Ecco perché proprio in queste ultime ore, così come accade dal primo giorno del nostro insediamento, abbiamo avuto un altro costruttivo confronto con i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio”, ha concluso il primo cittadino.