Avella, accordo tra Comune e Motorizzazione Civile per più sicurezza stradale

Il Comune di Avella e la Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno dato avvio a una nuova collaborazione istituzionale con al centro la sicurezza sulle strade.

L’iniziativa riguarda in particolare la Strada Statale 7-bis, all’altezza del chilometro 58, dove la Polizia locale e i tecnici della Motorizzazione Civile, supportati dal Centro Mobile di Revisione, svolgeranno verifiche approfondite sui veicoli commerciali. I controlli riguarderanno sia la parte documentale che quella tecnica, con l’obiettivo di garantire che i mezzi circolino in condizioni di piena efficienza.

Queste attività intendono migliorare la sicurezza per automobilisti e cittadini, ridurre l’impatto ambientale causato da emissioni non regolari e scoraggiare pratiche scorrette nel settore del trasporto su strada, come forme di concorrenza sleale.

La regia delle operazioni sarà condivisa tra il comandante della Polizia Locale, Luigi Ambrosino, e l’ingegnere Generoso Spagnuolo, referente per la Motorizzazione Civile di Avellino, che avrà anche il compito di mantenere i collegamenti con la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto del Ministero.

Il protocollo d’intesa verrà firmato pubblicamente martedì 30 settembre 2025 alle ore 11:30 presso la casa comunale di Avella in Piazza Municipio. A siglare l’accordo saranno il sindaco Vincenzo Biancardi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e il direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Salerno, Avellino e Potenza, Rocco Donato Pessolani.

Con questo patto, Avella si propone come esempio di cooperazione istituzionale per innalzare il livello di sicurezza e legalità sulle strade del territorio.