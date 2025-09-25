Virtus Monteforte, via Barone: torna Criscitiello per guidare la riscossa biancoverde

Adesso è ufficiale: la Virtus Monteforte 2013 e mister Paolino Barone si separano. La società biancoverde ha comunicato la decisione con una nota in cui ringrazia il tecnico nolano per la collaborazione e gli augura le migliori fortune personali e professionali.

Il club ha scelto di ripartire da una vecchia conoscenza: la guida della prima squadra è stata affidata a Rino Criscitiello, allenatore montefortese che ha già legato il suo nome a momenti significativi della storia recente della Virtus. Per lui si tratta infatti di un ritorno dopo il triennio esaltante che ha visto due stagioni consecutive in Eccellenza e risultati di spessore.

Con Criscitiello torna in panchina un tecnico capace di dare identità al gruppo e di trasmettere entusiasmo all’ambiente. La società gli ha rivolto un caloroso augurio di buon lavoro, convinta che il suo rientro possa rilanciare le ambizioni stagionali della squadra.

Per i tifosi montefortesi, la notizia è un segnale forte: la Virtus punta a riprendere subito il cammino con fiducia, affidandosi a un allenatore che conosce bene la piazza e che ora è chiamato a scrivere un nuovo capitolo della storia biancoverde.