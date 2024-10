Marigliano, apre il primo playground sport e fitness della città

Basket, attività fisica all’aria aperta, giochi per bambini: sarà inaugurato alle 9,30 di sabato 12 ottobre, il primo Playground sport e fitness della città di Marigliano. L’area sorge a corso Vittorio Emanuele III in prossimità dell’ ex stazione della Circumvesuviana. Il progetto è stato realizzato attraverso i contributi per investimenti in infrastrutture sociali stanziati dal Governo. Alla presenza del sindaco di Marigliano Peppe Jossa, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle autorità civili e militari si procederà al taglio del nastro che sarà poi seguito da una serie di dimostrazioni sportive e di allenamento funzionale con la collaborazione delle associazioni Promobasket Marigliano 2003, New Cap Marigliano 2018 ed M&B Basketball oltre che dei trainers Raffaele Iaccarino, Domenico Prato e Giuseppina Sticco.

“Realizziamo l’obiettivo di avere anche a Marigliano un’area verde attrezzata per fare sano sport all’aperto, per godere di un nuovo punto di incontro, aggregazione e socialità oltre che – spiega il consigliere comunale Peppe D’Agostino, delegato al progetto Playground – una nuova attrezzatura pubblica per grandi e piccoli”.

“Con il playground – aggiunge il sindaco Peppe Jossa – rappresentiamo un nuovo modello di fruizione degli spazi pubblici, orientato al benessere ed alla sensibilizzazione sul valore della pratica sportiva. E’ questa un’altra occasione colta grazie alla sensibilità dei giovani che siedono in consiglio comunale e grazie alla capacità di tutta l’amministrazione comunale di saper cogliere le opportunità di finanziamenti che stanno consentendo di realizzare il nostro progetto di miglioramento della qualità della vita dei cittadini senza aggravi per le casse comunali”