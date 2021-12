Mariglianella Cresce: tre giorni di grandi spettacoli

Mariglianella si prepara alle festività natalizie con gli spettacoli e le iniziative in programma con “Mariglianella Cresce: Nuovi Percorsi di Cultura Legalità e Umanità.” Tre appuntenti all’insegna del divertimento, del cabaret e della grande musica per rivitalizzare il territorio e rinnovare il senso di comunità dopo gli eventi pandemici da COVID-19. Si comincia mercoledì 15 dicembre con lo spettacolo di cabaret con protagonista Paolo Caiazzo in “Terroni si nasce, ed io lo nacqui…modestamente”. Per l’occasione avverrà anche la consegna del Premio Cultura Legalità e Umanità “Avv. Vincenzo Consales” a Nicola Ricci, Segretario Regionale CGIL Campania. Un altro spettacolo di cabaret è previsto per il giorno seguente, giovedì 16 dicembre, con “Donne” di Rosalia Porcaro. Gran finale venerdì 17 dicembre con la musica del vivo di Enzo Gragnaniello in Tour. Tutti gli spettacoli si terranno a partire dalle ore 20,30 presso la palestra dell’IC. G. Carducci di Mariglianella, nel pieno rispetto delle vigenti normative e protocolli anti-COVID-19. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione presso gli uffici comunali. In concomitanza con gli eventi si terrà un’esposizione di lavori a tema ad opera degli allievi dell’’IC. G. Carducci di Mariglianella. Tre giorni di grandi appuntamenti, dunque, per prepararsi a vivere la gioia del Natale all’insegna del teatro e della musica, con grandi interpreti della cultura e dello spettacolo partenopei. Il progetto “Mariglianella Cresce: Nuovi Percorsi di Cultura Legalità e Umanità.” è realizzato con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli.

