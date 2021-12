IRPINIA. Incidente stradale nella notte, muore giovane 23ennne

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa in Irpinia che ha causato la morte di un 23enne di San Martino Valle Caudina. Erano da poco passate le due, quando il giovane si è schiantato con la sua auto contro un muro. Gianmarco Bracco, questo il nome del giovane che ha perso la vita. La comunità della Valle Caudina appresa la notizia è rimasta sgomenta. L’incidente sulla Variante, nel tratto compreso tra San Martino e Cervinara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bonea e gli agenti del commissariato di polizia di Cervinara. A coordinare i soccorsi del 118 e dei caschi rossi sono state le forze dell’ordine che hanno delimitato l’area del sinistro per consentire ai Vigili del fuoco di estrarre il giovane dalle lamiere contorte della propria auto, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla fare, è morto prima di raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

Secondo la dinamica ancora al vaglio degli inquirenti Gianmarco avrebbe perso, per cause in corso di accertamento, il controllo del veicolo, una Fiat 500 bianca sbandando e finendo contro il muro che costeggia la strada.

