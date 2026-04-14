Manolo Cafarelli si ricandida a sindaco di San Paolo Bel Sito

Manolo Cafarelli si candida ufficialmente a sindaco di San Paolo Bel Sito. Classe 1970, consigliere comunale uscente, è stato già sindaco dal 2010 al 2020. Sostenuto dalla lista civica “Fare il Bel Sito”, Cafarelli ha già ufficialmente aperto il proprio comitato elettorale e cominciato la campagna che lo porterà alle prossime elezioni di fine maggio a contendersi la fascia tricolore del Bel Sito.

“Ho deciso di candidarmi nuovamente per guidare la mia comunità conscio delle difficoltà che ci saranno ma motivato a dare un contributo importante per la crescita del paese – ha dichiarato Cafarelli – la mia esperienza mi insegna quanto sia complessa questa attività ma quanto sia grande l’orgoglio di rappresentare la gente del Bel Sito”.

Riguardo la lista che lo sosterrà, il candidato ha poi aggiunto: “Abbiamo formato un gruppo coeso di professionisti, un mix di ex amministratori e di persone competenti che rappresentano una parte di assoluto valore della comunità di San Paolo Bel Sito. Ci siamo mossi in anticipo e abbiamo condotto dibattiti pubblici per raccontare i punti del nostro programma. Sono convinto che questa volta davvero riusciremo a fare il Bel Sito”.

Un passaggio fondamentale, poi, sulla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto di recente: ù2Con il decreto di archiviazione del procedimento a mio carico che riguardava la mia ultima esperienza come sindaco, si mette la parola fine ad una vicenda che mio malgrado mi aveva colpito. Ero profondamente convinto di aver agito sempre nell’interesse dei miei cittadini e la Giustizia mi ha dato ragione. Chi utilizza questi fatti per attaccarmi e accendere l’agone politico ha già perso. In ogni caso, se dovessero continuare certe illazioni io non esiterò a rivolgermi ai miei legali”.

Infine, un messaggio per il futuro: “Sono convinto che questa sarà la mia ultima candidatura. Sono sceso in campo per interrompere l’inerzia amministrativa che ha colpito il Comune in questi anni e voglio lasciare il testimone a chi, dopo aver messo le fondamenta in questa nuova avventura, potrà realizzare nel tempo realmente il Bel Sito che tutti immaginiamo, forte delle sue bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche e storiche”.