Mugnano del Cardinale, rifiuti e decoro: il Comune annuncia una giornata ecologica e richiama al senso civico

L’Amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale interviene sulla questione del degrado segnalato in alcune aree del territorio, prendendo atto della comunicazione del gruppo consiliare di minoranza “Mugnano Libera”.

Dal Comune fanno sapere che nei prossimi giorni sarà organizzata una giornata ecologica con l’obiettivo di procedere alla completa pulizia delle zone interessate e, al tempo stesso, rafforzare l’azione di sensibilizzazione verso il rispetto degli spazi pubblici.

Un’iniziativa che punta non solo al ripristino del decoro, ma anche a coinvolgere la cittadinanza in un percorso di maggiore attenzione e responsabilità verso l’ambiente.

Allo stesso tempo, l’Amministrazione sottolinea con fermezza come determinati comportamenti incivili, spesso reiterati, non possano essere attribuiti all’ente. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, viene evidenziato, rappresenta una criticità legata soprattutto al mancato rispetto delle regole basilari di convivenza civile.

“Il decoro urbano – si legge nella nota – è una responsabilità condivisa e non può essere garantito esclusivamente attraverso interventi straordinari”.

Infine, pur riconoscendo l’utilità delle segnalazioni, il Comune ribadisce che queste non possono sostituire il senso civico dei cittadini, elemento fondamentale per la tutela del territorio.

Un messaggio chiaro, dunque: accanto agli interventi istituzionali, resta indispensabile la collaborazione attiva della comunità per garantire un ambiente più pulito e vivibile.