Malore per il giornalista Dino Manganiello: ricoverato dopo la gara dell’Avellino a Massa Carrara

Momenti di grande apprensione questo pomeriggio per Dino Manganiello, giornalista di Radio Punto Nuovo, colpito da un improvviso malore subito dopo la gara dell’Avellino a Massa Carrara.

Il cronista è stato soccorso immediatamente grazie al pronto intervento dei sanitari presenti allo stadio e al supporto dei colleghi Marco Ingino (Sport Channel 214) e Fabiana Di Nardo (ITV), che non lo hanno lasciato solo neanche per un istante.

Manganiello è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni hanno reso necessario un delicato intervento chirurgico, che sarà eseguito nelle prossime ore dall’equipe medica che lo sta monitorando costantemente.

La notizia ha destato forte emozione nel mondo del giornalismo sportivo e tra i tifosi biancoverdi, da sempre abituati a seguire le cronache di Manganiello con passione e competenza.

La redazione e il team di Radio Punto Nuovo hanno espresso in una nota la loro vicinanza e solidarietà al collega, augurandogli una pronta guarigione e il ritorno quanto prima dietro al microfono.