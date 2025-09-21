Mugnano del Cardinale: la mano vigliacca degli incivili devasta la villa comunale

Ancora una notte di inciviltà a Mugnano del Cardinale: la villa comunale è stata presa di mira dai vandali. Giostre danneggiate, panchine distrutte, spazi pubblici devastati da chi non conosce il valore del bene comune.

Non si tratta di bravate, ma di atti vandalici veri e propri che feriscono la comunità intera. La villa comunale è il cuore del paese, un luogo dedicato a bambini, famiglie e anziani. Colpirla significa colpire l’identità stessa di Mugnano.

Il sindaco ha annunciatoche sporgerà denuncia contro ignoti alle autorità competenti, chiedendo controlli più serrati e pene esemplari. La misura è colma: serve tolleranza zero contro chi oltraggia la città e i suoi cittadini.

Mugnano del Cardinale merita rispetto, non l’ennesima notte di barbarie.