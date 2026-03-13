Amministrative ad Avellino, Forza Italia accelera: Nargi possibile candidata del centrodestra

Il centrodestra avellinese prova a stringere i tempi in vista delle prossime elezioni amministrative. Il nome che continua a circolare con maggiore insistenza è quello di Laura Nargi, indicata come possibile candidata sindaco della coalizione.

A rilanciare l’ipotesi è stato il coordinatore provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino, intervenuto a margine del convegno dal titolo “Le ragioni del Sì e del No”. D’Agostino ha lasciato intendere che l’accordo tra i partiti della coalizione potrebbe arrivare a breve.

Secondo il dirigente azzurro, il centrodestra sarebbe ormai vicino alla scelta definitiva. «A breve usciremo con il nome che abbiamo già discusso nei tavoli di confronto», ha spiegato, lasciando chiaramente intendere che il profilo su cui si sta lavorando è proprio quello dell’ex sindaca Laura Nargi.

Il nodo dei simboli di partito

Il percorso verso l’intesa non sembra però completamente privo di ostacoli. Il principale punto da chiarire riguarda l’utilizzo dei simboli dei partiti nella coalizione.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Fratelli d’Italia avrebbe manifestato la volontà di presentarsi con il proprio simbolo. Una richiesta sulla quale D’Agostino ha mostrato disponibilità al dialogo.

«Non c’è alcun problema», ha spiegato. «Possono mettere il loro simbolo oppure si può valutare una soluzione diversa. È un tema di cui si è già discusso anche a livello regionale e non mi sembra rappresenti una grande difficoltà».

Lo stesso D’Agostino ha inoltre fatto sapere che Laura Nargi avrebbe manifestato apertura anche all’ipotesi di guidare la coalizione con il simbolo di Fratelli d’Italia. Un elemento che potrebbe facilitare il percorso verso la sintesi.

L’idea di una lista civica

Nonostante la disponibilità al confronto tra i partiti, Forza Italia continua a considerare preferibile una formula civica, capace di ampliare il perimetro della coalizione.

«Una lista civica permetterebbe di aggregare più forze e più sensibilità», ha spiegato D’Agostino. «Ci sono tante realtà che magari non si riconoscono pienamente nei simboli dei partiti ma che potrebbero contribuire a costruire un progetto comune per la città».

L’obiettivo, dunque, resta quello di costruire una coalizione il più possibile larga, capace di unire componenti politiche e civiche.

L’ipotesi di una corsa autonoma

D’Agostino ha comunque chiarito che la priorità resta l’unità del centrodestra. Tuttavia non ha escluso scenari alternativi nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere un accordo definitivo.

«Il nostro auspicio è correre tutti insieme», ha spiegato. «Se però non si dovesse trovare una sintesi, Forza Italia potrebbe anche decidere di andare avanti per la propria strada, come è già accaduto in passato».

Parole che suonano come un invito agli alleati a chiudere rapidamente l’intesa, evitando divisioni che potrebbero indebolire la coalizione.

Martusciello rilancia: “Con Nargi anche da soli”

A rafforzare la posizione di Forza Italia è intervenuto anche Fulvio Martusciello, che da Avellino ha ribadito con decisione la linea del partito.

Il messaggio è chiaro: Forza Italia è pronta a sostenere Laura Nargi anche in autonomia, se necessario. Una posizione che segna un’accelerazione nel dibattito politico cittadino.

Martusciello ha inoltre lanciato una stoccata politica parlando degli equilibri locali: «Cirielli e Festa? Chi si somiglia si piglia», ha commentato, lasciando intendere la distanza tra il progetto politico degli azzurri e altre possibili alleanze.

Verso la decisione finale

Le prossime settimane saranno decisive per definire gli assetti del centrodestra ad Avellino. I tavoli di confronto tra i partiti sono già stati avviati e, secondo quanto riferito dai protagonisti, resterebbero solo alcuni dettagli da limare.

Se l’intesa dovesse concretizzarsi, Laura Nargi potrebbe diventare ufficialmente la candidata sindaco della coalizione di centrodestra, aprendo così la fase più intensa della campagna elettorale per il futuro della città.