“LO SPORT UNISCE, NON DIVIDE”. ASD Play Your Way: «Mai denigrato altre società». La società smentisce le voci sui Voucher Sportivi

Comunicato Ufficiale.

In riferimento ad alcune voci che stanno circolando in questi giorni, ASD Play Your Way smentisce categoricamente le presunte affermazioni attribuite ai propri dirigenti nei confronti di altre società sportive del mandamento riguardo alla pratica dei Voucher Sportivi.

Si tratta di notizie assolutamente false e prive di qualsiasi fondamento.

Da sempre la nostra società fonda la propria attività sul rispetto, sulla correttezza e sulla collaborazione. Il nostro slogan, “Valori in Gioco”, rappresenta un impegno concreto: screditare o denigrare il lavoro di altre realtà sportive non fa parte, e non farà mai parte, del nostro modo di essere.

Al contrario, siamo sinceramente felici che sul territorio siano presenti altre associazioni che, come noi, offrano ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di accedere ai Voucher Sportivi, favorendo la pratica dello sport e l’inclusione.

Crediamo che ogni società svolga un ruolo importante per la crescita dei giovani e siamo convinti che solo attraverso il rispetto reciproco e la collaborazione si possa costruire un ambiente sportivo sano, capace di mettere sempre al centro i ragazzi e le loro famiglie.

Continueremo a lavorare con serietà, passione e trasparenza, promuovendo ogni giorno i valori che ci rappresentano.

ASD Play Your Way

VALORI IN GIOCO