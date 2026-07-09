Mugnano del Cardinale Libera: depositata la mozione per istituire “Mugnano del Cardinale – Città del Salame”

I consiglieri D’Apolito, Litto e Napolitano firmano la proposta di marketing territoriale e valorizzazione identitaria protocollata in data odierna.

Il gruppo consiliare “Mugnano del Cardinale Libera”, rappresentato dai consiglieri comunali D’Apolito, Litto e Napolitano, comunica di aver ufficialmente protocollato in data odierna una mozione consiliare volta all’istituzione della denominazione identitaria e turistica “Mugnano del Cardinale – Città del Salame”, definendo al contempo le relative procedure di attuazione.

Il Salame di Mugnano del Cardinale rappresenta un’eccellenza norcina e gastronomica di valore assoluto, già riconosciuta a livello nazionale e inserita nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali

(PAT) della Regione Campania.

Questa produzione non è soltanto un pilastro economico fondamentale

per le imprese e l’occupazione locale, ma costituisce il cuore pulsante dell’identità storica, culturale e sociale della nostra comunità.

“Il marketing territoriale e la valorizzazione delle nostre tipicità sono leve cruciali per attrarre il turismo enogastronomico e dare slancio all’economia locale”, dichiarano i consiglieri D’Apolito, Litto e Napolitano.

“Prendendo esempio da numerosi Comuni italiani che hanno legato con successo il proprio nome alle eccellenze locali (diventando Città del Vino, del Tufo o del Castagno), vogliamo che Mugnano rivendichi con orgoglio il suo ruolo, ottenendo benefici in termini di immagine e un canale preferenziale per l’accesso a finanziamenti pubblici.”

Con questa mozione, facendo leva sull’autonomia statutaria del Comune (Art. 6 del TUEL), il gruppo impegna formalmente il Sindaco e la Giunta Comunale a:

• Adottare il brand turistico: Affiancare ufficialmente la dicitura “Mugnano del Cardinale Città delSalame” alla denominazione dell’ente nelle comunicazioni promozionali, turistiche e culturali.

• Modificare lo Statuto Comunale: Inserire alla prima sessione utile il riconoscimento del Salame di Mugnano del Cardinale come patrimonio storico, economico e identitario della comunità.

• Installare la cartellonistica stradale: Predisporre i cartelli di ingresso al territorio comunale con la nuova dicitura, attivando i necessari contatti con gli enti proprietari delle strade (Anas / Provincia).

• Istituire un Tavolo Tecnico Comunale: Coinvolgere i produttori locali, le associazioni di categoria eil Consiglio per redigere un disciplinare d’uso del brand e valutare l’adesione alle reti nazionali delle “Città del Salame”.

I consiglieri di “Mugnano del Cardinale Libera” auspicano una convergenza unanime di tutto il Consiglio Comunale su questa proposta, trattandosi di una battaglia di sviluppo e di orgoglio territoriale che supera i confini politici e appartiene interamente a tutti i cittadini.