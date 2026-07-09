“Il Vento della Libertà”: nasce il film sui Fratelli Riccio, eroi cilentani che anticiparono il Risorgimento

La Provincia di Salerno presenta il film dedicato ai Fratelli Riccio, eroi del Cilento che anticiparono gli ideali del Risorgimento italiano

Lunedì 20 luglio 2026 – Ore 10.00

Sala Bottiglieri – Palazzo della Provincia di Salerno

La Provincia di Salerno – Settore Cultura promuove la conferenza stampa di presentazione del progetto cinematografico “Il Vento della Libertà“, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore Giovanni Maio, con sceneggiatura di Francesca Pedrazza Gorlero e regia di Marta Bifano.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Provincia di Salerno, nasce dalla convinzione che la cultura e il cinema rappresentino strumenti privilegiati per custodire e tramandare la memoria storica, valorizzando al contempo l’identità del territorio e delle sue comunità.

Alla conferenza prenderanno parte il Presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Parente, il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, il Delegato alla Cultura della Provincia Giovanni De Simone, insieme ai Sindaci di numerosi Comuni del Cilento, uniti nel rendere omaggio ai Fratelli Riccio di Cardile, protagonisti di una delle più significative pagine della storia insurrezionale della Campania nella prima metà dell’Ottocento.

La loro vicenda racconta il coraggio di uomini che, animati da un profondo senso di giustizia e da un incrollabile desiderio di libertà, scelsero di mettere in gioco la propria vita per affermare ideali destinati a diventare il fondamento della coscienza democratica italiana. Una storia che precede il Risorgimento e che restituisce al Cilento il ruolo di protagonista nella costruzione dell’identità nazionale.

Un film che restituisce memoria e identità

“Il Vento della Libertà“ non è soltanto un’opera cinematografica, ma un progetto culturale di ampio respiro che intende riportare alla luce una pagina troppo a lungo dimenticata della storia del Mezzogiorno, trasformandola in un’occasione di riflessione civile, di crescita culturale e di valorizzazione del territorio.

Il film si propone di raccontare alle nuove generazioni il significato autentico della parola libertà, ricordando come i diritti di cui oggi godiamo siano il risultato del sacrificio di uomini e donne che hanno scelto di anteporre il bene comune ai propri interessi personali.

In un tempo segnato dalla velocità della comunicazione digitale e dalla crescente difficoltà nel trasmettere il valore della memoria storica, la testimonianza dei Fratelli Riccio assume una straordinaria attualità. Il loro esempio richiama il coraggio delle idee, il senso di appartenenza alla comunità e la responsabilità civile, offrendo ai giovani un modello di partecipazione consapevole e di cittadinanza attiva.

Il Presidente della Provincia :

“Ricordare i Fratelli Riccio significa restituire al Cilento una parte fondamentale della propria identità e trasmettere alle nuove generazioni il valore della libertà, della partecipazione e del coraggio civile.”

La cultura come motore di sviluppo del territorio

Il progetto cinematografico rappresenta anche un’importante occasione di promozione del Cilento, dei suoi borghi e del suo patrimonio storico e paesaggistico.

In questo percorso assume un ruolo strategico la SVIMAR – Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne, che ha scelto di sostenere il progetto nella convinzione che la valorizzazione della memoria possa diventare uno strumento concreto di sviluppo economico, sociale e turistico.

Da anni impegnata nel contrasto allo spopolamento delle aree interne, la SVIMAR promuove iniziative capaci di trasformare il patrimonio storico e culturale in opportunità di crescita, favorendo la collaborazione tra amministrazioni locali, istituzioni e realtà produttive.

Il sostegno a “Il Vento della Libertà“ interpreta pienamente questa visione: fare della cultura un motore di rinascita dei piccoli comuni, rafforzarne l’identità e creare nuove occasioni di attrattività, partecipazione e coesione sociale.

Interverranno

Giuseppe Parente – Presidente della Provincia di Salerno

– Presidente della Provincia di Salerno Giovanni De Simone – Delegato alla Cultura della Provincia di Salerno

– Delegato alla Cultura della Provincia di Salerno Vincenzo De Luca – Sindaco di Salerno

– Sindaco di Salerno Maria Teresa Scarpa – Sindaco di Gioi

– Sindaco di Gioi Giacomo Di Rosa – Presidente SVIMAR

– Presidente SVIMAR Carmen De Rosa – Portavoce SVIMAR

– Portavoce SVIMAR Marta Bifano – Regista e Produttrice cinematografica

– Regista e Produttrice cinematografica Francesca Pedrazza Gorlero – Sceneggiatrice, Regista e Produttrice cinematografica

– Sceneggiatrice, Regista e Produttrice cinematografica Giovanni Maio – Autore del romanzo

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il percorso produttivo del film, le collaborazioni istituzionali e culturali, le prospettive di distribuzione e il programma delle iniziative che accompagneranno il progetto, destinato a diventare un’importante occasione di valorizzazione della memoria storica e dell’identità del Cilento attraverso il linguaggio universale del cinema.