Mugnano: inizia oggi il Triduo in onore di Maria Santissima delle Grazie

Con la devozione che ogni anno rinnova il legame tra il paese e la sua Patrona, oggi ha inizio il Triduo in onore di Maria Santissima delle Grazie.

Tre giorni di preghiera e preparazione spirituale che, come da tradizione, precedono i festeggiamenti solenni e accompagnano la comunità nel cammino verso la Festa.

Il primo appuntamento è fissato alle ore 19:00 presso il Santuario di Santa Filomena. Qui la comunità si ritroverà per la Santa Messa, primo momento del Triduo, per affidare a Maria le intenzioni di famiglie, giovani, ammalati e di tutta Mugnano.

Maria Santissima delle Grazie è la Patrona di Mugnano del Cardinale. La sua protezione accompagna la vita della città da generazioni e, anche quest’anno, la tradizione si rinnova con la stessa fede e lo stesso amore.

Il Triduo rappresenta il cuore spirituale della Festa: un tempo di raccoglimento, canti e luce, in cui ogni fedele è chiamato a riscoprire il valore della preghiera comune e dell’accoglienza.

Nelle prossime giornate le celebrazioni proseguiranno, fino a culminare nei solenni festeggiamenti che vedranno le strade e i balconi del paese addobbati a festa con i colori azzurro e bianco.

La comunità è invitata a partecipare numerosa.

“Accogliamo con gioia la nostra Patrona”