Real Mugnano del Cardinale, inizia una nuova era: Vittorio Costa è il nuovo presidente. “La famiglia Real è con te”

MUGNANO DEL CARDINALE – Una nuova pagina da scrivere, un nuovo capitolo da vivere con entusiasmo e ambizione. Il Real Mugnano del Cardinale accoglie Vittorio Costa, nuovo presidente della società, affidandogli il ruolo di guida in un percorso che guarda al futuro con determinazione.
Fin dal giorno zero, quando il progetto Real Mugnano del Cardinale era soltanto una scintilla, c’era già chi aveva deciso di crederci davvero. Con passione, sacrificio e una visione chiara: costruire qualcosa di importante per il calcio mugnanese.
Vittorio Costa rappresenta oggi il punto di riferimento di questa nuova avventura. Una figura chiamata a portare esperienza, entusiasmo e quella voglia di crescere che da sempre accompagna chi vive il calcio non solo come uno sport, ma come una vera famiglia.
Una scelta nel segno della continuità e dell’ambizione, con l’obiettivo di far crescere sempre di più il nome del Real Mugnano del Cardinale e portare la squadra verso nuovi traguardi.
La società saluta così il suo nuovo presidente:
«Buona fortuna Presidente. La famiglia del Real è con te».
Ora la parola passa al campo: con coraggio, cuore e appartenenza, il Real Mugnano del Cardinale è pronto a vivere una nuova stagione da protagonista.