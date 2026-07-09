Mugnano del Cardinale, entra nel vivo la festa di Maria SS. delle Grazie: al via il triduo di preparazione al Santuario di Santa Filomena

MUGNANO DEL CARDINALE – La comunità mugnanese si prepara a vivere i giorni più intensi dedicati a Maria Santissima delle Grazie. Con l’inizio del triduo di preparazione, entra ufficialmente nel vivo il cammino di fede che accompagnerà i fedeli verso i momenti più attesi della festa.

Le celebrazioni del triduo si svolgeranno presso il Santuario di Santa Filomena, cuore spirituale della comunità, dove i fedeli si ritroveranno in preghiera attorno alla loro amata Patrona.

La Santa Messa prevista inizialmente nell’area di Piazza Nico Guerriero, nei pressi della Biblioteca Comunale, sarà invece celebrata sempre nel Santuario. Il momento comunitario in piazza sarà recuperato il 14 luglio, in occasione della tradizionale serata con l’offerta dei panini ai cullatori, promossa dal presidente del Comitato Festa, un appuntamento che negli anni è diventato simbolo di condivisione, amicizia e appartenenza.

Intanto prosegue il ricco programma che accompagnerà questi giorni di festa. Nei giorni 11, 12 e 13 luglio spazio anche alla cultura e all’arte con la Mostra d’Arte Collettiva presso il Cortile “Maria Cristina di Savoia” e il Circolo degli Anziani, dove saranno protagonisti artisti locali e opere dedicate alla creatività e alla tradizione.

Sabato prenderà il via anche il programma civile con un momento dedicato ai più giovani: la premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso artistico “Mugnano Terra di Fede e Cultura: pittura, scultura e ceramica”, un progetto che ha coinvolto le scuole elementari e medie, valorizzando il talento e il legame delle nuove generazioni con il proprio territorio.

Fede, tradizione, arte e comunità accompagneranno dunque Mugnano del Cardinale in questi giorni speciali, rinnovando ancora una volta quel profondo legame con Maria Santissima delle Grazie che da sempre unisce il paese.