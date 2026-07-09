Campania, allerta meteo gialla: attesi temporali improvvisi e raffiche di vento. La Protezione Civile invita alla massima attenzione

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale e dell’evoluzione degli scenari meteorologici, ha emanato un’allerta meteo di colore giallo valida dalle ore 13 alle ore 20 su tutto il territorio regionale.

Una fase di instabilità che potrebbe portare, anche in maniera improvvisa, rovesci e temporali localmente intensi, accompagnati da possibili grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Fenomeni che, pur potendo avere una durata limitata, potrebbero evolvere rapidamente e creare situazioni di criticità.

L’avviso della Protezione Civile evidenzia anche un possibile rischio idrogeologico: tra gli effetti al suolo non si escludono allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimenti superficiali sulle strade, caduta di massi o fenomeni franosi nelle aree più fragili.

La Sala Operativa regionale ha invitato i Comuni e le autorità competenti ad attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di Protezione Civile, al fine di prevenire e limitare eventuali disagi.

Particolare attenzione viene richiesta per le raffiche di vento, con la raccomandazione di verificare la stabilità di alberature, verde pubblico e strutture temporanee o esposte alle condizioni atmosferiche.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di prestare prudenza negli spostamenti durante i fenomeni più intensi e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Una nuova parentesi di maltempo interessa dunque la Campania dopo le ultime giornate estive, con condizioni destinate a cambiare rapidamente nel corso delle ore.