Avellino si mobilita contro la legge sulla caccia. Appello di Legambiente alle associazioni, ai comitati, alle realtà sociali, culturali, ambientaliste e animaliste dell’Irpinia

La natura non è un bersaglio. La fauna selvatica è patrimonio di tutte e tutti. Il DDL Caccia rappresenta un grave attacco agli animali selvatici, alla biodiversità, alla sicurezza delle persone e ai principi di tutela dell’ambiente e degli animali sanciti dalla Costituzione.

Dopo l’approvazione in Senato, il testo passa ora alla Camera. È il momento di far sentire con forza anche la voce dell’Irpinia: una terra ricca di boschi, aree naturali, biodiversità e comunità che vivono ogni giorno il rapporto con l’ambiente e il territorio.

Per questo Legambiente Avellino promuove un presidio pubblico mercoledì 15 luglio, alle ore 18.00, all’ingresso della Villa Comunale di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II, per ribadire la netta contrarietà a questo provvedimento e chiedere al Parlamento di fermare una riforma sbagliata e pericolosa.

Non si tratta di una legge qualunque: il DDL Caccia interviene su temi fondamentali come la protezione della fauna selvatica, il rispetto del diritto europeo e delle convenzioni internazionali, la sicurezza dei cittadini e la tutela costituzionale dell’ambiente e degli animali.

Invitiamo associazioni, comitati, gruppi informali, realtà territoriali, culturali, sociali, ambientaliste e animaliste ad aderire all’appello e a essere presenti al presidio per dire con forza che Avellino e l’Irpinia si oppongono a questo provvedimento e stanno dalla parte della natura.