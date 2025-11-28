L’Istituto Galilei di Nola fa rete con il territorio

L’Istituto scolastico paritario “G. Galilei” di Nola, con il progetto “Il gusto delle parole”, promuove una rete con gli Istituti Comprensivi “Bruno–Fiore” di Nola, “De Curtis” di Palma Campania, “Mameli” di Nola e “Cozzolino” di San Gennaro Vesuviano.

Alle istituzioni scolastiche aderisce in partnership anche la libreria Mondadori di Nola e l’associazione di promozione sociale ScenArt.

Attraverso la lettura condivisa di stralci tratti da classici della letteratura italiana e internazionale che riproducono contesti legati alla gastronomia e alla ristorazione, si propone agli studenti un percorso di avvicinamento alle tecniche della “buona e sana alimentazione”, che passa attraverso la progettazione dei piatti e la conoscenza delle proprietà organolettiche dei prodotti vegetali e animali.

Il territorio viene così coinvolto e sensibilizzato, proponendo uno scenario di “nuovi orizzonti” sulla buona cultura dell’arte gastronomica.