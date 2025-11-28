Avellino Basket, a Natale arriva il panettone biancoverde: ecco come prenotarlo

Un Natale dal sapore biancoverde. L’Unicusano Avellino Basket lancia una golosa iniziativa per i tifosi in vista delle festività: il panettone natalizio ufficiale, realizzato in esclusiva dall’alta pasticceria Èclair Olivieri Lab.
Un prodotto artigianale che unisce tradizione, qualità e identità sportiva, pensato per rendere ancora più speciali i momenti delle feste.
Il panettone può essere prenotato direttamente sul portale ufficiale del club, www.avellinobasket.it, ed è disponibile in dieci varianti di gusto, tutte diverse e curate nel dettaglio.
Un’iniziativa appetitosa che non si limita al dolce: chi effettuerà la prenotazione entro il 10 dicembre riceverà un ricordo esclusivo del proprio giocatore preferito, inserito all’interno della confezione.
Una sorpresa che trasforma il panettone in un vero oggetto da collezione per gli appassionati di basket e della squadra irpina.
La collaborazione con Èclair Olivieri Lab, realtà di eccellenza nel settore, dà vita a un prodotto unico per il Natale 2025, in cui la tradizione del panettone si intreccia con gusti innovativi e una qualità superiore.
Consegna e ritiro
Chi prenota può scegliere tra più opzioni:
• ritiro presso la sede dell’Unicusano Avellino Basket, entro il 15 dicembre;
• consegna a domicilio;
• ritiro presso punto vendita convenzionato.
Un’occasione perfetta per addolcire le festività e, allo stesso tempo, portare sulla tavola un simbolo della propria passione sportiva.
Per tutte le informazioni e per prenotare il panettone ufficiale, è possibile visitare il sito www.avellinobasket.it.