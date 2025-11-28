Portici, via libera al progetto per una nuova area fitness da 200 mq nel Parco a Mare

PORTICI – Una nuova area fitness all’aperto sorgerà presto nel Parco a Mare: oltre 200 metri quadrati attrezzati con macchinari sportivi e pensati per offrire ai cittadini una palestra completa e totalmente gratuita, da affiancare agli impianti già presenti nell’area costiera.

La Giunta comunale, come annunciato dal sindaco Enzo Cuomo sul suo profilo Facebook, ha approvato il progetto preliminare, che sarà finanziato tramite l’Istituto per il Credito Sportivo. Successivamente, anche il Consiglio Comunale ha dato il via libera unanime alla variazione di bilancio che comprende l’intervento.

La nuova struttura si integrerà con le attività già presenti lungo la costa: dalle spiagge ai campi da beach volley, basket e beach soccer, creando un vero e proprio polo dedicato allo sport all’aria aperta.

Nel suo messaggio, il sindaco Cuomo ha risposto anche a chi sostiene che “amministrare è facile quando si hanno risorse”:

«La nostra Amministrazione riesce ad attivare finanziamenti e risorse non per caso o per fortuna, ma per capacità e lavoro. I risultati arrivano grazie alla progettazione e all’impegno quotidiano».

Cuomo ha poi tracciato una linea sul percorso politico della maggioranza:

«Abbiamo quasi completato il programma di mandato e siamo pronti ad aprire una nuova fase, costruendo una coalizione con persone leali che portino avanti quanto fatto finora e continuino a proiettare la città verso nuove prospettive di sviluppo e servizi di qualità».

La nuova area fitness rappresenta uno dei tasselli di un progetto più ampio di valorizzazione del Parco a Mare e di potenziamento degli spazi dedicati allo sport e al benessere cittadino.